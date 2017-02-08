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08 февраля 2017
12:12  08 февраля 2017 0

Среди хакеров группировки «Лурк» оказался екатеринбуржец

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, хакер, киберпиратство, хакерство, сетевой взлом
Группировка "Лурк" похитила более миллиарда рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники ФСБ МВД одновременно провели в нескольких регионах страны операцию по задержанию хакеров из группировки «Лурк». Обыски и задержания прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодарском крае и Тверской области. Задержаны девять человек.

Ранее к уголовной ответственности привлекли 27 членов группы, из них 19 арестованы.

«Группа хакеров была выявлена в мае 2016 года. Члены группы проживали в 17 регионах страны, занимались хищением денег со счетов клиентов российских финансовых учреждений, начиная с 2013 года. За период своей деятельности 50 хакеров, входивших в группу, перевели со счетов банковских организаций более 1 миллиарда рублей, — сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Кроме проникновения в банковские системы, хакеры взломали объекты критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий РФ.

Александр Лукманов
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