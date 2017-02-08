Китай преподал урок США по Второй мировой войне

12:08 08 февраля 2017 0

Китай напомнил США о давнем земельном споре Фото: poeloq /Flickr

Глава МИД Китайской Народной Республики Ван И напомнил Соединенным Штатам Америки ряд исторических моментов, касающихся итогов Второй мировой войны.

«Хочу предложить американским друзьям: освежите в памяти историю Второй мировой войны», — заявил Ван И в ходе пресс-конференции в Австралии, приводит слова китайского дипломата «Газета.Ru».

Ван И напомнил, что в Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года записано, что Япония должна была вернуть Китаю захваченные территории, в том числе архипелаг Спратли. После того, как КНР в 1946 году сумел вернуть себе эти территории, некоторые страны незаконно заняли часть архипелага. Как добавил Ван и, именно этот факт привел к появлению спора.

По мнению министра иностранных дел Поднебесной, все подобные спорные исторические вопросы должны обсуждаться с участием всех заинтересованных сторон, причем — путем мирных консультаций, без нагнетания обстановки, приводит слова министра «Федеральное агентство новостей».

Спорными землями на данный момент является Сэнкаку на территории Восточно-Китайского моря. Пять лет назад Японию выкупила у частного лица владельца три из пяти островов, которые китайские власти считают своими.