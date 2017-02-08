{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 февраля 2017
12:08  08 февраля 2017 0

Китай преподал урок США по Второй мировой войне

Китай. Открытая лицензия на 19.08.2015, пекин, флаг, китай
Китай напомнил США о давнем земельном спореФото: poeloq /Flickr

Глава МИД Китайской Народной Республики Ван И напомнил Соединенным Штатам Америки ряд исторических моментов, касающихся итогов Второй мировой войны.

«Хочу предложить американским друзьям: освежите в памяти историю Второй мировой войны», — заявил Ван И в ходе пресс-конференции в Австралии, приводит слова китайского дипломата «Газета.Ru».

Ван И напомнил, что в Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года записано, что Япония должна была вернуть Китаю захваченные территории, в том числе архипелаг Спратли. После того, как КНР в 1946 году сумел вернуть себе эти территории, некоторые страны незаконно заняли часть архипелага. Как добавил Ван и, именно этот факт привел к появлению спора.

По мнению министра иностранных дел Поднебесной, все подобные спорные исторические вопросы должны обсуждаться с участием всех заинтересованных сторон, причем — путем мирных консультаций, без нагнетания обстановки, приводит слова министра «Федеральное агентство новостей».

Спорными землями на данный момент является Сэнкаку на территории Восточно-Китайского моря. Пять лет назад Японию выкупила у частного лица владельца три из пяти островов, которые китайские власти считают своими.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров