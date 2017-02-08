12:32 08 февраля 2017 0

Геннадий Куправа еще во время службы в полиции работал в Пуровском районе фото - пресс-служба Пуровского района

Губернатор Ямала ротировал своих представителей в муниципалитетах. Полковник полиции запаса Геннадий Куправа, ранее отвечавший за Надымский район, теперь курирует Пуровский и Красноселькупский районы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.

Г-н Куправа занял место Марии Ворониной, которая еще в декабре 2016 покинула свой пост.

В Надымском районе еще не знают о кадровых изменениях.

По данным собеседника в администрации округа, скорее всего, куратором Надымского района станет Наталья Рябченко. Сейчас она является полпредом в Новом Уренгое. Но до назначения Геннадия Куправы в Надымский район она занималась обеими территориями.

Полпредами губернатора на территориях на Ямале зачастую являются силовики, оставившие службу. Так, бывший зам прокурора Ямала Олег Попов назначен куратором в Шурышкарском районе. Экс-начальник управления ФСКН России по ЯНАО Сергей Насрулаев стал полпредом в Приуральском районе. Ноябрьск курирует также бывший полицейский Павел Доронин.

Институт полпредов губернатора существует только на Ямале. В соседних Югре и Тюменской области таких представителей нет.