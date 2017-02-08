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08 февраля 2017
12:20  08 февраля 2017 0

Прокуратура ДНР вышла на след убийц командира Гиви

Командир батальона Сомали Михаил Толстых Гиви, гиви, толстых михаил
Расследование теракта идет по горячим следамФото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Донецке следователи по горячим следами вышли на предполагаемых убийц командира батальона «Сомали» Михаила Гиви.

Об этом сообщает, в частности, Life со ссылкой на источник в Генпрокуратуре Донецкой народной республики. «Нам известно, что это за люди. Мы их найдём, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени, — цитирует издание слова сотрудника донецкого надзорного ведомства.

Напомним, сегодня, в 6.12, донецкий комбат Михаил Толстых (Гиви) погиб. По версии донецких властей, это произошло в результате террористического акта, украинские СМИ сообщают, что комбат погиб в результате обстрела и попадания снаряда в его штаб. В Минобороны ДНР подтвердили гибель легендарного командира.

3 февраля Гиви ранили в районе Авдеевки под Донецком. Ранение было неопасным и командир продолжил руководить боями с украинскими военными, отмечает телеканал «360». Однако вся охрана Гиви погибла.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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