{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 февраля 2017
07 февраля 2017
06 февраля 2017
Главные новости Курганской области
12:11  08 февраля 2017 0

В Зауралье за неделю браконьеры убили десятки животных. Полиция проводит облавы

Клипарт. Охота. Челябинск, зима, мороз, охотник
Высокий снег делает зверей легкой добычейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

За предыдущую неделю специалистами департамента природных ресурсов Курганской области выявлено 23 случая незаконной добычи косуль, браконьерами убито пять лосей. Сложные условия зимовки делают зверей легкой добычей, поэтому полиция активизировала усилия по патрулированию лесов, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

Совестными усилиями егерей и силовиков было проведено 47 рейдов, во время которых выявили 33 нарушения. В рамках операции «Браконьер» полицией было досмотрено 127 транспортных средств, проверено 190 граждан, находившихся в охотугодиях. Было изъято три автомобиля, два снегохода, восемь единиц оружия. Всего полицейские зарегистрировали 55 нарушений правил охоты.

Нередко самих браконьеров задержать не удается — фиксируются лишь остатки убитых животных или следы охоты. Уместно напомнить, что браконьерам грозит значительный штраф за убитых зверей: за самца сибирской косули он составляет 60 тысяч рублей, самки — 100 тысяч. Незаконное убийство самца лося оценивается в 120 тысяч рублей, самки — в 200 тысяч.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров