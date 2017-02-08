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08 февраля 2017
12:25  08 февраля 2017 0

В России запретили сайт, где можно было заказать убийство. Ресурс был доступен даже детям

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, самоубийство, суицид, руки в крови, суицидники, нож в крови
Сайт, на котором можно было заказать убийство человека, запретилиФото: depositphotos.com © URA.RU

Прокуратура Красноярского края обнаружила сайт, на котором можно было заказать убийство человека. Суд запретил информацию с «убийственного» ресурса к распространению на территории РФ.

По сведениям надзорного ведомства, на сайте рекламировались способы совершения действий, попадающих под признаки уголовно наказуемого преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, пишет «Газета.Ru».

Вход на страницы сайта был свободный, не требующий предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием сайта мог любой интернет-пользователь, добавляет «Телеканал 360».

Прокуратура Красноярска признала размещение подобной информации незаконной и обратилась в суд с просьбой признать информацию запрещенной к распространению на территории России. Суд заявление надзорного органа удовлетворил.

Нина Калинина
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