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08 февраля 2017
12:40  08 февраля 2017 0

«Это вам, сосите!» В Кургане определили моральный облик осужденной за репост воспитательницы Чудновец

Жители города Катайска считают, что Чудновец заслужила наказаниефото: страница Евгении Чудновец в соцсети "Вконтакте"
новость из сюжета:
Воспитательнице с Урала Евгении Чудновец дали срок за репост "детского порно"
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Дочери экс-депутата гордумы Кургана Елена и Марина Камшиловы опубликовали пост в соцсети «ВКонтакте» «для тех, кто жалеет Чудновец и поддерживает проведение митингов».

Камшиловы решили показать широкой общественности Евгению Чудновец такой, какой ее знают жители города Катайска Курганской области. В группе «Сплетни/Курган» разместили «скрины» отзывов местных жителей на конкурсы и видеоролики, которые снимала «ревизорро» и админ группы «ЧЕ KF» Евгения Чудновец.

«Низкие моральные качества Чудновец отмечали в Катайске в последние несколько лет. Она „постила“ в группах свои фотки в трусах, придумывала конкурсы „Мисс грудь“, „Мокрые трусишки“ и т. д. Всучивала продавцам леденцы и орала: „Сосите!“ Конкурс для продавцов придумала — „Улыбайся и соси“, прилагала фантазию к унижению продавцов всеми возможными способами. И вот дошла до распространения порнографии», — отмечает Марина Камшилова.

«Женщина озабоченная, без тормозов. У нее видно явное желание унизить других и получить от этого удовольствие, думаю, видео с голым мальчиком размещено было с этой целью тоже, — поделилась с „URA.RU“ Марина Камшилова, — Я считаю, наказание вполне адекватное, чтоб другие задумались об ответственности за сообщения в соцсетях. Более того, я думаю, Чудновец получила то, что хотела — славу и внимание».

У самой Марины Камшиловой, по ее словам, впечатление от контента в группе «ЧЕ KF» осталось «мерзкое». Также ее беспокоит, что в новостях о Чудновец и в лозунгах на митинге ни разу не вспоминалось, что женщина скучает по своему ребенку. «То вода плохая, то выйти хочет, то плохо кормят», — говорит она.

Адвокат Елена Камшилова обращает внимание сочувствующих, что «прокуратура не оспаривает виновность Чудновец, а только предлагает сменить ей наказание на условное». «Когда суд будет рассматривать дело повторно, у Чудновец уже наказание кончится. Все эти протесты с обеих сторон — это видимость для вас», — считает Елена.

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фото: группа «Сплетни/Курган»

В августе 2015 года жительница Екатеринбурга Евгения Чудновец сделала репост трехсекундного видеоролика с изображением обнаженного мальчика, снятого вожатыми детского лагеря Катайска. В отношении ребенка совершались действия сексуального характера. Катайский суд признал Чудновец виновной в распространении материалов порнографического содержания и приговорил к 6 месяцам лишения свободы. Курганский областной суд смягчил приговор до 5 месяцев. Прокуратура подала в суд кассацию.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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