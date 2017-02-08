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08 февраля 2017
12:30  08 февраля 2017 0

Белые металлурги вступают в борьбу за звание чемпионов WorldSkills Russia

Белые металлурги будут выступать в восьми компетенцияхФото: пресс-служба Группы ЧТПЗ

На региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) студенты и выпускники корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» продемонстрируют свои профессиональные навыки сразу в восьми компетенциях.

Группа ЧТПЗ уже более пяти лет участвует в соревнованиях по методике WorldSkills. «На региональный чемпионат компания представит обновленный состав сборной, включив туда самых талантливых и наиболее соответствующих высоким стандартам мирового движения WorldSkills участников. Подготовкой ребят занимаются сертифицированные эксперты образовательного центра Группы ЧТПЗ», — отметил директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.

Лидер команды ЧТПЗ — неоднократный победитель и призер национальных и региональных чемпионатов WorldSkills Russia, студент четвертого курса программы «Будущее Белой металлургии» Николай Виноградов. Он будет выступать в компетенции «промышленная автоматика». Еще один чемпион — победитель в региональных, окружных чемпионатах «Молодые профессионалы» Дмитрий Шмарловский — продемонстрирует свои навыки в высокотехнологичной компетенции «токарные работы на станках с ЧПУ».

В компетенции «мехатроника» выступит призер региональных и национальных чемпионатов WorldSkills Василий Козырицкий. С ним в паре будет работать дебютант Андрей Михайлов. За звание лучшего робототехника будет бороться Максим Мельников, призер национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2016.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Свердловской области в этом году пройдет по 63 компетенциям на площадках 11 профессиональных образовательных организаций. Участие примут более 300 конкурсантов. Старт чемпионату будет дан в межрегиональном центре компетенций на площадке технопарка «Университетский» (г. Екатеринбург) 11 февраля 2017 года.

Нина Калинина
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