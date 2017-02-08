12:59 08 февраля 2017 0

Максим Решетников хочет понять, как и от чего лечат пермяков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников будет выяснять, куда исчезают деньги в региональном здравоохранении. Глава региона хочет разобраться, чем обусловлена острота проблемы.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников обозначил свои первые шаги в новом статусе. Накануне, во время своего представления в Органном зале Перми, глава региона отметил, что сначала намерен уделить внимание социальной сфере — здравоохранению и образованию. Второе —это развитие экономики, поддержка села. Глава региона планирует лично руководить и кабинетом министров, то есть фактически будет и председателем правительства.

В коротком интервью телеканалу «Россия-24» Максим Решетников сообщил, что на следующей неделе планирует провести совещание на тему ликвидации последствий провалов грунта в Березниках. Затем глава региона намерен лично посетить проблемную территорию. Также Решетников попросил организовать отдельное совещание на тему проблем здравоохранения. В мероприятии примут участие не только чиновники, но и руководители медицинских учреждений. Врио губернатора собирается выяснить, что происходит в больницах и поликлиниках, какова реальная ситуация с зарплатами медработников и лекарственным обеспечением

«Я уверен, что государство в последнее время достаточно существенные ресурсы выделило на здравоохранение. И я не совсем понимаю, почему такая острота проблемы в крае», — подчеркнул Максим Решетников.

Ранее пермские общественники и активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) уже обозначили проблемы с финансированием медицины в Прикамье и связали трудности медучреждений с деятельностью «варягов» из команды теперь уже экс-губернатора Виктора Басаргина. Это бывший вице-премьер правительства и экс-министр здравоохранения Ольга Ковтун (уволилась в конце августа) и экс-директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Антон Бахлыков. Последний две недели назад получил пост исполняющего обязанности министра финансов Пермского края.