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08 февраля 2017
12:36  08 февраля 2017 0

Стрелков сообщил, что Гиви взорвали снарядом «Шмель». ФОТО

Интервью с Михаил
Взрыв прогремел в рабочем кабинете комбатаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Командир батальона ДНР «Сомали» Михаил Толстых погиб при взрыве в своем рабочем кабинете. Об этом сообщил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. «Подтвреждено. Якобы взорван кабинет Гиви вместе с владельцем. Предположительно — попадание снаряда РПО «Шмель», — написал Стрелков на своей странице во «ВКонтакте».

Он также выложил фотографию с места событий: на кадре видны дымящаяся девятиэтажка и пожарные машины возле нее.

Фото: со страницы Игоря Стрелкова во «ВКонтакте»

Эта информация находит подтверждение и в самой Донецкой Республике. «В кабинете Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте», — приводит «Интерфакс» слова сотрудника правоохранительных органов ДНР.

Напомним, сегодня, 8 февраля в 6.12, донецкий комбат Михаил Толстых (Гиви) был убит. По версии донецких властей, это произошло в результате террористического акта, украинские СМИ сообщают, что комбат погиб в результате обстрела и попадания снаряда в его штаб. В Минобороны ДНР подтвердили гибель легендарного командира.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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