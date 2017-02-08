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Главные новости ХМАО
13:15  08 февраля 2017 0

В ХМАО из-за морозов отменено федеральное мероприятие

Лыжня России-2016. (Дополнение). Екатеринбург, лыжня россии, лыжник, скорость, лыжня
Югорские лыжники не вышли на гонку из-за низких температур воздухаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В ХМАО-Югре из-за низких температур воздуха отменена «Лыжня России-2017». В Ханты-Мансийске гонка состоится не раньше 26 февраля, если позволят погодные условия. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил «URA.RU» генеральный директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.

«Будут же мамы с детьми, просто зрители. В такой холод гулять проблематично», — комментирует собеседник.

Аналогичные соревнования перенесены в Нижневартовске и Югорске на 18 февраля и 4 марта соответственно. В Сургуте новая дата гонки остается открытой. Всего в ХМАО на «Лыжню России-2017» заявились около 16 тыс. человек.

Как уже сообщало агентство, в ближайшие дни температура воздуха в ХМАО будет держаться на отметке 35-40 градусов ниже нуля.

Эльдар Булатов
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