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08 февраля 2017
12:59  08 февраля 2017 0

Путин уменьшит присутствие государства в экономике

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест руками
ФАС предлагает Путину сделать минимальным участие госкомпаний в экономикеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшее время президент РФ Владимир Путин может издать указ о сокращении государственного участия в экономике. С соответствующей инициативой к главе государства обратилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В обращении ФАС отмечается, что государство является наибольшей угрозой конкуренции в национальной экономике, пишут «Ведомости». Среди предложений антимонопольного ведомства — сокращение на рынке присутствия государственных и муниципальных компаний, им же предлагается ввести запрет на покупку новых активов.

ФАС предлагает разработать документы, обязывающие госкомпании создать программы отчуждения профильных активов. При этом от отчуждения активов можно освободить те из них, которые показывают эффективность, будучи полноценным участником рынка, а владелец компании в лице государства не ухудшает условия конкуренции. Кроме того, ФАС предлагает принять закон о запрете создания унитарных предприятий на конкурентных рынках. По мнению ведомства, такая форма хозяйствования должна исчезнуть уже в 2018 году.

Проект президентского указа о национальном плане развития конкуренции на ближайшие 3 года доработан и внесен в правительство, пишет «Утро.ру».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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