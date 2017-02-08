13:08 08 февраля 2017 0

Жители Ноябрьска спросили у сити-менеджера, должны ли владельцы собак убирать за питомцами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ноябрьске за 2016 год составлено 60 протоколов из-за нарушения правил содержания домашних животных. В число нарушений входит загрязнение дворов, детских площадок и подъездов собачьими экскрементами. Взыскано штрафов на сумму 23 800 рублей. Об этом сообщил глава администрации Ноябрьска Алексей Романов, его слова приводит официальный сайт мэрии.

Цифры градоначальник привел в ответ на вопрос жителя о том, когда же в городе будут контролировать уборку отходов домашних животных. «Когда городская Дума примет решение о выгуле собак, чтобы они не гадили во дворах и на улицах. В Губкинском хозяева собак приучены ходить с совком и пакетом. А у нас, особенно весной, становятся видны последствия выгула домашних питомцев. Считаю, что это должны контролировать участковые и штрафовать за это Кроме того, все собаки должны быть в намордниках и с ошейником», — высказался житель.

По словам сити-менеджера, в Ноябрьске утверждены правила содержания и защиты домашних животных. Если животное оставило экскременты, владелец обязан их сразу собрать и выбросить в контейнер для мусора. Гражданам предлагают жаловаться на нерадивых горожан в городской отдел полиции. Участковые передадут материалы в отдел экологии мэрии.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии, в городе есть специальные площадки для выгула собак. В 2017 году их должно стать больше.