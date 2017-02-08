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08 февраля 2017
13:13  08 февраля 2017 0

Половина россиян хочет вернуть смертную казнь

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, арест, подозреваемый, заключенный, задержанный, под стражей
Россияне выступают за возвращение смертной казни для преступниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Практически половина россиян (44%) выступает за смертную казнь и столько же — против. Опрос россиян провел «Левада-Центр».

Треть опрошенных (32%) считает, что следует восстановить смертную казнь в прежнем виде, как в начале 90-х. Еще 12% высказались за расширение применения высшей меры наказания, сообщает «Русская служба Би-Би-Си».

Однако в российском в обществе наблюдается раскол по вопросу возвращения смертной казни, отмечают исследователи. Так, 41% респондентов говорит о том, что смертная казнь как мера наказания не должна применяться совсем, 25% считает, что следует сохранить мораторий на нее, 16% — что ее нужно полностью отменить.

В целом за последние годы мнение россиян по поводу смертной казни сильно не менялось, отмечают социологи. В 2013 году против высшей меры наказания высказывались 35% опрошенных, за — 54%. В 2015 году соотношение сторонников и противников было 41% против 44%.

Опрос «Левада-Центра» проводился 20—23 января 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Ранее глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что смертная казнь в России до сих пор полностью не отменена лишь по причине ее поддержки населением. «Опыт человечества показывает, что в тех государствах, где отменили смертную казнь, не возрастает число преступлений, за которые она полагается. То есть как средство предотвращения преступлений смертная казнь не работает», — отметила в интервью «Национальной службе новостей» Алексеева.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил убрать из Уголовного кодекса все упоминания о смертной казни. Он напомнил, что в России не только не могут исполняться смертные приговоры — они не могут и выноситься судами, писала «Газета.Ru».

Мораторий на смертную казнь действует в России 20 лет. В апреле 1997 года Россия для вступления в Совет Европы подписала протокол номер 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающий смертную казнь.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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