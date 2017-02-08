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Главные новости Тюменской области
13:21  08 февраля 2017 0

«Запсибкомбанк» подтвердил статус надежного и ответственного работодателя

Марина Андреева: мы единая команда профессионаловФото: пресс-служба "Запсибкомбанка"

17 января 2017 года Государственная инспекция труда в Тюменской области выдала «Запсибкомбанку» «Сертификат доверия».

Проект «Добровольное декларирование деятельности работодателя по соблюдению трудовых прав работников» реализуется для защиты трудовых прав работников и привлекательности предприятий и организаций на рынке труда. Участники проекта, гарантированно соблюдающие трудовые права работников, получают «Сертификат доверия» и вносятся в реестр добросовестных работодателей. В список тюменской инспекции с 2010 по 2016 год внесено немногим более тридцати организаций.

«„Запсибкомбанк“ неукоснительно соблюдает требования трудового законодательства, что позитивно отражается на социальной стабильности и лояльности коллег. В банке продуманная система материальной поддержки сотрудников, действует свой совет ветеранов, проводятся неформальные мероприятия, направленные на укрепление командного духа, а инициативные и разделяющие корпоративные ценности специалисты регулярно поощряются, получают поддержку в карьерном становлении», — прокомментировал начальник департамента персонала и организационного развития ПАО «Запсибкомбанк» Марина Андреева.

Отметим, это далеко не первое признание. Так, в 2014 году «Запсибкомбанк» стал лауреатом регионального конкурса «Лучшие работодатели УрФО». И это неслучайно. Банк не только активно участвует в экономическом развитии региона, но и старается улучшать его социальный климат. Создавая новые рабочие места и комфортные условия работы, он дает многим тюменским семьям возможность строить планы на будущее и осуществлять мечты.

«В „Запсибкомбанке“ есть все условия для того, чтобы каждый из нас постоянно развивался и был успешен, ведь мы единая команда профессионалов, а значит, от каждого из нас зависит наше общее благосостояние. Один из принципов банка — ответственность перед обществом, частью которого он является. Соблюдение трудового законодательства как нельзя лучше отвечает этому принципу», — добавила Марина Андреева.

Нина Калинина
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