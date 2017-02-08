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08 февраля 2017
13:18  08 февраля 2017 0

Гиви предрекал свою гибель. «Для меня это может плачевно закончиться». ВИДЕО

Интервью с Михаил
Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых не исключал, что может быть убитФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) не исключал, что может быть убит. Об этом он, в частности, заявлял во время интервью, которое дал для информагентства «URA.RU» в донецком аэропорту.

«Я буду вести свою линию до конца. Я знаю, что для меня это может плачевно закончиться, как для Мозгового, например. Что меня многие не любят. Но это война», — заявил легендарный донецкий комбат.

Беседа состоялась еще в 2015 году, однако то, что говорил Гиви, не потеряло свою актуальность. В частности, комбат рассказал о своих сибирских корнях, о том, как он с бойцами отвоевывал донецкий аэропорт, о «киборгах» (украинских солдатах), похороненных под завалами аэропорта, о напряженных отношениях с российским командующим Центра по прекращению огня и о том, что не все приказы своего командования он спешит выполнять.

Также речь шла о становлении Донецкой республики о том, что в самой ДНР есть люди, которые ее не поддерживают, и об «издевательствах» Гиви над украинскими военнопленными (знаменитом видео, на котором он срезал им шевроны). «Я их ненавижу, — пояснил тогда легендарный комбат. — Возьмите Донецк, Киевский район — в чем эти люди виноваты? Что выбрали свободу? Почему на нас идет стадо зомбированных баранов? Если командир еще более-менее, то те пьяные ослы, которые нажрались и начинают вести стрельбу непонятно куда, стреляют по городам из чего ни попадя — это как?»

В конце интервью комбат заявил, что армия ДНР будет стремиться освобождать все больше населенных пунктов и брать их под свой контроль. «Никто никогда не мог поставить Донбасс на колени и не сможет. Здесь слишком сильные люди», — заявил Гиви.

Напомним, сегодня, 8 февраля, в 6.12, донецкий комбат Михаил Толстых (Гиви) был убит. По версии донецких властей, это произошло в результате террористического акта, украинские СМИ сообщают, что комбат погиб в результате обстрела и попадания снаряда в его штаб. В Минобороне ДНР подтвердили гибель легендарного командира.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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