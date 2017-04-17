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Главные новости Свердловской области
13:17  17 апреля 2017 0

Официально. Президент РФ подписал указ о новом свердловском губернаторе

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам 2016 года. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев назначен и.о. губернатора Свердловской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области действующего главы региона Евгения Куйвашева.

Как сообщает сайт Kremlin.ru, документ вступил в силу. Ожидается, что в новом статусе Куйвашев будет выдвинут «Единой Россией» в качестве кандидата в губернаторы для переизбрания на второй срок.

Евгений Куйвашев возглавил Свердловскую область в мае 2012 года. 24 января 2017 года он встретился с президентом Владимиром Путиным. По мнению экспертов, именно на данной встрече губернатор заручился поддержкой главы государства.

Константин Джултаев
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