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09 апреля 2017
08 апреля 2017
20:40  07 апреля 2017 13

Журналист «URA.RU» стал первым в борьбе с коррупцией

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, взятка, коррупция, деньги
Агентство "URA.RU" борется с коррупциейФото: depositphotos.com © URA.RU

Корреспондент агентства «URA.RU» Юлия Литвиненко признана лучшим журналистом, пишущим в Интернете на тему борьбы с коррупцией. Ее материал «Кто такой Армен Карапетян, про которого снимает новости „Россия 24“» занял первое место в IV Всероссийском конкурсе публикаций по теме: «Государственные и корпоративные закупки в Российской Федерации».

Литвиненко расследовала, чем зарабатывает на жизнь скандально известный депутат с Урала, и проследила, как он лоббирует в парламенте интересы УГМК.

Результаты конкурса огласили в пятницу, 7 апреля, в Москве на форуме «За честные закупки». Среди гостей форума были члены правительства, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также представители бизнеса. Как спикеры выступали сотрудники ФАС, Торгово-промышленной палаты и депутаты Государственной думы России.

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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