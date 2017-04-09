20:36 07 апреля 2017 2

Общественные слушания о судьбе двух новых кварталов прошли на фоне игр по передаче земельных полномочий от области к городу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты областной и городских дум, представители общественных палат в пятницу, 7 апреля, одобрили комплексное освоение территории Академического. Они единодушно поддержали новый проект и попытались попросить у застройщика театр, цирк и музыкальную школу. Бизнес сказал, что ограничится парком и памятником.

Общественные слушания по вопросу строительства 3 и 4 кварталов микрорайона Академический обещали большой скандал. Его мог инициировать мэр города Евгений Ройзман, который накануне заявил, что выступает против того, чтобы застройщику микрорайона — РСГ-Академическое отдали без тендера 300 тыс. кв. метров земли — то есть 30 гектаров.

Кроме 800 кв. метров жилья, тут собираются построить медицинский кластер (сюда, например, переедет НИИ ОММ), сделать огромный парк с прудом, возвести две школы, два садика, оздоровительные комплексы. Центром района предполагается сделать Храм святых божьих строителей. «Рядом с ним будет даже музей Невьянской иконы», — говорит генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. В презентации проекта он сделал упор на то, что это будет комплексное освоение территории — то есть район застроят постепенно и там появится все необходимое для жизни. Например, уже в этом году должны открыть подстанцию скорой медпомощи.

Проблему в освоении территории нашел мэр города. И она, как ему кажется, кроется в земле. Сейчас под застройку этих двух кварталов областное мингосимущество выделяет РСГ 31,5 гектара земель, собственность на которые не разграничена. Выделяет без торгов — ведь проект «Академического» относится к категории крупных инвестиционных, и для него предусмотрена такая мера поддержки со стороны областного правительства. РСГ будет платить только ежегодную арендную плату. Но покупать землю, которую никто кроме нее и не собирался никогда застраивать, не будет.

Однако город считает, что как минимум половина земель принадлежит муниципалитету, а потери от безвозмездной передачи застройщику участка исчисляются миллиардами.

«Рыночная стоимость (земли — прим. редакции) превышает 4 млрд рублей. Нам не жалко. Но хотелось бы получить гарантии, что 26 тысяч жителей Екатеринбурга, которые заедут в новые квартиры, получат не только квадратные метры, но и места в детских садиках и школах, а также территориально доступную медицинскую помощь. Я понимаю, что получит „Ренова“. Но если будут гарантии, у меня претензий не останется. Я понятно объясняю?» — попросил у застройщика дополнительных обещаний мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Непонятно, правда, почему ему не хватало того, что проект перспективного развития 3 и 4 кварталов с прописанными в нем садами, школами, спортшколами и физкультурными комплексами уже прошел согласование в огромном количестве важных кабинетов. В итоге Ройзман предложил подписать трехстороннее соглашение между застройщиком, мэрией и правительством области.

РСГ на это согласился — ведь все, что было на публичных слушаниях, очевидно, давно обсудили в отдельных кабинетах. Однако после этого на застройщика посыпались вопросы — почему в районе нет многих важных вещей, например, поликлиники в отдельно стоящем здании.

Но в целом проект застройки 3 и 4 квартала получил одобрение собравшихся. По сути, застройщику задали лишь несколько неудобных для проекта вопросов.

Первый прозвучал от наилояльнейшего городу директора цирка, депутата облдумы Анатолия Марчевского: «А как в районе будет с парковками?».

Ответила на него депутат облдумы Елена Трескова — как оказалось, она живет в Академическом. «У нас в районе очень много подземных паркингов. И они все по доступным ценам. Я вот, например, недавно купила за 300 тысяч рублей. И вообще много акций, например, пускают постоять бесплатно два месяца. Много еще, конечно, машин на улице. Но это застройщик будет решать», — обнадежила она.

Второй неудобный вопрос поступил от вице-спикера Владимира Тестова. «А сколько у вас в районе музыкальных школ, театров?

— Мы можем сделать даже передвижной цирк, — оживился депутат Марчевский. -Можем театр передвижной поставить, маленький.

Представители застройщика не ответили, но лишь все та же Трескова отметила, что, в принципе, у Академичекого нормальная транспортная доступность и все желающие спокойно могут ездить в театры.

1/5 Гендиректор РСГ Академическое Виктор Киселев уверен, что проект застройки 3 и 4 квартала можно развивать только комплексно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники решили попросить федерацию придать участкам статус федерального проекта. Для этого будет создана рабочая группа, заседание которой состоится в ближайшее время.