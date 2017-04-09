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09 апреля 2017
08 апреля 2017
19:36  07 апреля 2017 6

«Пусть у него коленки не трясутся». Медведев попросил Грефа исполнить «что было сказано»

Пресс-конференция в ТАСС
Грефа попросили не обманывать крестьянФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский премьер Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минсельхоза обратился к руководителю Сбербанка Герману Грефу с требованием выполнить просьбу агрария, обратившегося к нему по льготным ставкам кредитов.

Ранее во время церемонии вручения государственных наград генеральный директор фильмы «Мценская» Николай Жернов пожаловался, что финансовое учреждение, заключая с аграриями соглашения о кредитовании на несколько лет, устанавливает льготную ставку только на первый год, объясняя это тем, что далее субсидии могут урезать, пишет РБК.

«Скажите, что вы в ближайшие пять лет не будете менять эту ситуацию. Скажите это с трибуны Грефу, пусть у него коленки не трясутся», — попросил аграрий премьера. После этого Дмитрий Медведев обратился к Герману Грефу: «Слышали, что было сказано? Так все и исполнить», — обратился Медведев к главе Сбербанка.

Лев Истомин
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