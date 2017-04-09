{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
09 апреля 2017
08 апреля 2017
19:49  07 апреля 2017 4

Задержан подозреваемый в наезде на толпу в Стокгольме

Водителя грузовика полицейские задержали в тот же деньФото: Aftonbladet/Zuma/TASS

Полиция Стокгольма задержала подозреваемого в наезде на толпу людей на пешеходной улице в столице Швеции.

Ранее стало известно, что 7 апреля грузовик переехал в центре города несколько человек. Известно, что несколько человек погибли, ранее сообщалось о трех жертвах. Грузовик, принадлежащий компании Spendrups, был угнан в пятницу неизвестным, когда водитель отвлекся, разгружая товар, пишет «Национальная служба новостей».

Глава шведского правительства заявил, что случившаяся трагедия является терактом.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров