{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
09 апреля 2017
08 апреля 2017
20:16  07 апреля 2017 0

Россия ожидала большего от сокращения мировой добычи нефти

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., нефть
Россия стала добывать меньше нефти, но ожидаемого эффекта не увиделаФото: media.gazprom-neft.ru

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что после подписания соглашения нефтедобывающих стран о сокращении добычи стоимость нефти стабилизировалась на благоприятном уровне.

«Удалось выйти на договоренности, которые дали некоторые результаты. Наверное, чуть меньшие, чем мы хотели бы. Но тем не менее цены на нефть стабилизировались на более благоприятном уровне, чем это было ранее», — отметил Дворкович. Как передает агентство Nation News, Россия ожидала, что цены на нефть после соглашения с ОПЕК о сокращении добычи будут на уровне 55-60 долларов, отметил вице-премьер.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров