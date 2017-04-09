{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
09 апреля 2017
08 апреля 2017
20:06  07 апреля 2017 4

С Daily Mail исчезла статья о планах США устроить химатаку в Сирии

клипарт Копьютеры и соц сети, браузер, поломка, сбой, компьютер, отсутствие связи, сеть, интернет
Теперь на сайте статью не найтиФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

С сайта британской газеты Daily Mail исчезла статья, где говорилось о том, что власти США поддерживают план устроить химическую атаку в Сирии и возложить вину на президента страны Башара Асада. Материал был опубликован в январе 2013 года.

Автор материала говорила о том, что химатака, согласна планам Вашингтона, должна была стать предлогом для усиления международной коалицией действий в Сирии, передает «Федеральное агентство новостей». По данным британского издания, в общественный доступ попали письма, которые доказывали, что Белый дом дал добро на осуществление атаки. Целью ее было усилить военные действия в Сирии.

Предполагалась, что применение химического оружия силами повстанцев в Сирии профинансирует Катар, говорилось в статье.

При этом, отмечает телеканал 360, данная статья все еще доступна в web-архивах. Правда, перейти на нее не получается — при попытке сделать это выдается сообщение о том, что «в соответствии с требованиями законодательства доступ к запрашиваемому Интернет-ресурсу закрыт».

США по приказу президента страны Дональда Трампа в ночь на 7 апреля выпустили 59 ракет по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс, утверждая, что с этого места была проведена химатака на провинцию Идлиб 4 апреля.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров