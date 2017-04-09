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20:44  07 апреля 2017 0

Югра переходит на платежную систему «МИР». Правительство договорилось с банкирами

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, платежная система мир
Банкиры и власти договорились продвигать национальную платежную системуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ХМАО-Югра и банк «Открытие» подписали соглашение о сотрудничестве. Отношения между регионом и финансовым учреждением скрепили губернатор Наталья Комарова и председатель правления банка Евгений Данкевич. Стороны планируют совместно решать приоритетные задачи в финансовой, экономической и социальной сферах, а также работать на увеличение притока инвестиций в экономику региона.

В рамках заключенного соглашения банк «Открытие» в течение года направит вложит в автономию около 150 млн рублей. Деньги будут направлены на проекты в области образования, культуры, спорта, оказания персональной помощи жителям округа, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сообщили «URA.RU» в пятницу, 7 апреля, в пресс-службе финансовой организации.

«Банк „Открытие“ — один из крупнейших розничных банков страны, одним из ключевых элементов которого выступает югорский Ханты-Мансийский банк. Таким образом, история сотрудничества Ханты-Мансийского автономного округа и „Открытия“ насчитывает уже много лет. Сегодня мы обновили соглашение о сотрудничестве, обсудили взаимные обязательства по широкому кругу вопросов, — прокомментировала глава Югры Наталья Комарова. — Кроме этого, банк „Открытие“ — наш партнер в проведении в Югре международного IT-форума, с участием стран ШОС и БРИКС, где будут представлены перспективные банковские технологии, новейшие отечественные программные продукты. Все это — вклад в укрепление финансовой и экономической безопасности региона и страны в целом».

«Мы рады продолжению нашего многолетнего партнерства с ХМАО-Югрой и надеемся на его дальнейшее развитие. Сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве имеет для нас особое значение. Жители ХМАО давно знают, что Ханты-Мансийский банк стал филиалом „Открытия“, и уверен, оценили возможности крупнейшего частного банка Россиии. В этом году мы сделаем следующий шаг в рамках тех интеграционных процессов, которые идут в „Открытии“. На всей территории автономного округа банк будет работать под единым федеральным брендом — банк „Открытие“. Этот бренд является одним из самых известных в России, и, как показывают исследования, его позитивно воспринимают югорчане», — сообщил Евгений Данкевич.

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Фото: Пресс-служба ФК «Открытие»

Банк «Открытие» и правительство округа договорились совместно заниматься внедрением в Югре национальной платежной системы «МИР». Стороны считают, что вопрос касается финансовой безопасности России, ее независимости от международных платежных систем, которые могут стать объектом внешних манипуляций.

Катерина Максимова
© Служба новостей «URA.Ru»
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