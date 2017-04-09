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09 апреля 2017
08 апреля 2017
20:41  07 апреля 2017 3

Пушков: США ударили по отношениям Москвы и Вашингтона

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Пушков считает, что США сами рушат отношения с РоссиейФото: duma.gov.ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал удар США по сирийской военной базе ударом по отношениям Москвы и Вашингтона.

«Более двух месяцев администрация Трампа не могла решить, что делать с Россией. И эти два месяца были использованы коалицией против Трампа, чтобы оказать большое давление на администрацию Трампа», — заявил политик, пишет RT. По мнению Пушкова, действия американской стороны не соответствуют обещаниям Трампа улучшить отношения с Россией.

Американский президент отдал приказ атаковать базу правительственных войск в Сирии в ночь на 7 апреля. Однако большинство выпущенных ракет не достигли своей цели.

Лев Истомин
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