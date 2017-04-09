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09 апреля 2017
08 апреля 2017
20:48  07 апреля 2017 0

Российские журналисты дежурят на атакованной сирийской авиабазе. Последние новости и фото с места событий

Журналисты дежурят рядом с военной базой в СирииФото: Федеральное агентство новостей
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В районе сирийской авиабазы «Шайрат», которая в ночь на пятницу, 7 апреля, подверглась атаке американских военных, работают российские журналисты.

Сирийское государственное телевидение назвало ракетный удар с военных кораблей в Средиземном море по аэродрому в провинции Хомс и атаку сирийской базы «проявлением агрессии», пишет «Федеральное агентство новостей», публикуя фотографии окрестностей атакованной базы.

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Фото: Федеральное агентство новостей

Ранее «URA.RU» сообщало, что в ночь на 7 апреля военные США выпустили по силам правительственной сирийской армии десятки ракет, не согласовав свои действия с Совбезом ООН.

Лев Истомин
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