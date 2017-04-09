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09 апреля 2017
08 апреля 2017
21:00  07 апреля 2017 9

Теракт в Стокгольме, война между Россией и США реальна, Ждун — теперь из гжели. Главное за день — в вечерней подборке «URA.RU»

Не будьте "Ждунами" - подписывайтесь на нашу рассылку и телеграмФото: соцсети

Вечерняя подборка новостей от «URA.RU». Все главное и интересное за день — в удобном формате. Эту подборку мы можем присылать вам в почту, просто оставьте свой адрес. Никакого спама, только новости два раза в день (утром и вечером) по будням и один раз в выходные.

А вот и самое важное за день:

Новый теракт, теперь в Европе. В центре Стокгольма мужчина на грузовике въехал в толпу людей.

Утром все мы с вами могли не проснуться. А проснулись только потому, что руководство России не ответило на ракетные удары США по Сирии. Однако военный конфликт между странами становится все более реальным.

В Сургуте открылось похоронное бюро в одном здании с детским садиком. Между дверями двух учреждений — несколько метров. Дети выходят на прогулку и видят, как заносят гробы и венки.

В Екатеринбурге изучают феномен проституции. Ученые (теоретики) составят портрет современных секс-работниц, узнают, как им живется.

Митинг #ПитерМыСТобой в память жертвам теракта в питерском метро прошел через три дня после взрыва в подземке. То есть с очевидным нарушением закона о митингах. И это вызвало справедливые вопросы в Интернете: почему власти можно нарушать закон о митингах, а, к примеру, оппозицию за это жестко наказывают? Мы выяснили, к чему приведет эта дискуссия.

Наверное, вы, как и мы, уже немного устали от новостей про Ждуна. Но это действительно стоит увидеть: Ждун в настоящей гжели! Фигурку можно заказать.

А еще сегодня выходит очередной выпуск нашей с вами любимой рубрики «Слухи»! Кстати говоря, совершенно необязательно обновлять главную страницу сайта, чтобы дождаться выхода слухов. Достаточно подписаться на наш телеграм-канал, мы пришлем уведомление в ту самую минуту, когда сплетни о лучших людях страны появятся на сайте.

И это, разумеется, только малая часть того, что можно узнавать из нашего телеграма. Сегодня там появилось видео, которого нет даже на сайте. Словом, если вы еще не подписались, то сейчас самое время!

И — с пятницей!

Иван Шумков
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