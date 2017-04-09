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09 апреля 2017
08 апреля 2017
20:59  07 апреля 2017 19

Медведев заявил, что «машина власти» сломала Трампа

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Российский премьер посчитал действия американского президента ошибкойФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что его разочаровала политика президента США Дональда Трампа. Об этом глава федерального кабмина высказался на своей страничке в социальной сети после того, как американские военные силы осуществили ракетный удар по сирийской базе.

«Остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом — ИГИЛ* (организация запрещена в России решением Верховного суда) администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии», — подчеркнул премьер.

По мнению российского премьера, администрация президента США военной акцией против Сирии доказала и свою несамостоятельность, свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи новый президент. «Сразу после его избрания я заметил, что все будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца», — подвел итог глава российского кабинета министров.

Медведев добавил, что действия американских военных не согласуются с нормами международного права, так как США не получили одобрения ООН, отметив, что ракетный удар по силам Сирии поставил США на грань военного столкновения с Россией.

В ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии в провинции Хомс. Как напоминает «Федеральное агенство новостей», погибли несколько сирийских военнослужащих. Советник сирийского президента Бусейна Шаабан, в свою очередь, назвала ракетные удары США в Сирии агрессией против сирийского народа и суверенитета страны. Как она заявила RT, данной атакой Соединённые Штаты пытались изменить баланс сил в сирийском конфликте.

Лев Истомин
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