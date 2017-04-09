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09 апреля 2017
08 апреля 2017
21:26  07 апреля 2017 5

«Город-призрак». Стокгольм опустел после теракта с грузовиком

Полицейские заполнили центр городаФото: Aftonbladet/Zuma/TASS

Очевидец из Стокгольма поделился информацией о том, как город переживает последствия теракта, в ходе которого грузовик на пешеходной зоне сбил несколько человек, пятеро из которых скончались.

По словам мужчины, которые приводит издание RT, работа общественного транспорта в городе полностью блокирована, людям запретили выходить на улицы, поэтому столица Швеции почти полностью опустела и напоминает город-призрак.

Также очевидец заявляет, что движение пригородных поездов остановлено, люди не выходят из составов. Мужчина, находившийся во время теракта в офисе в 200 метрах от эпицентра событий, утверждает, что он вместе с коллегами слышал выстрелы.

«Мы в Швеции раньше не сталкивались с этим, но ряд аналогичных инцидентов, произошедших в Ницце, Берлине и Лондоне, свидетельствует о том, что террористы намеренно используют грузовики, что позволяет убивать большее количество людей», — заключил мужчина по имени Крис.

Днем в пятницу, 7 апреля, грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма, погибли несколько человек. Позже инцидент официально признали терактом.

Лев Истомин
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