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09 апреля 2017
08 апреля 2017
21:19  07 апреля 2017 2

Ученые доказали, что домашние животные спасают детей от ожирения

Кошка на батарее. Екатеринбург, холод, зима, тепло, домашние питомцы, осень, кошка на батарее
Кошки не так бесполезны, как кажетсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кошки и собаки в доме спасают детей от аллергии, избыточного веса и даже холеры, это удалось установить канадским ученым.

Специалисты доказали, что животные дарят малышам бактерии, которые способны защитить их организм, пишет агенство Nation News, ссылаясь на ученых из Университета Альберты в Эдмонте. Речь идет о бактериях Oscillospira и Ruminococcus, которые попадают в кишечник детей. Профилактика наиболее действенна, если малышу, рядом с которым живут домашние животные, не исполнилось трех месяцев.

По данным ученых, дети, которые живут в доме, где есть питомцы, защищены от холеры и пневмонии. Бактерии, полученные от животных, также помогают снизить риск возникновения аллергии и ожирения.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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