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09 апреля 2017
08 апреля 2017
21:47  07 апреля 2017 11

В США требуют привлечь Асада к ответственности за химоружие

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
США намерены разобраться с АсадомФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Конгресс США внесен проект резолюции, призывающий привлечь сирийского президента Башара Асада к ответственности за многократное применение химического оружия против своего народа.

С такой инициативой выступил сенатор от Демократической партии Бенджамин Кардин, который также призывает привлечь Россию за блокировку в Совбезе ООН решений, направленных на противодействие правительству Сирии. Сенатор уверен, что действия Москвы угрожают США и их союзникам.

Предложение Кардина поддержали восемь конгрессменов. Сейчас документ находится на рассмотрении в комитете по международным отношениям. В это же время, президент США Дональд Трамп отдает приказы о решительных действиях в Сирии, сообщает RT.

В ночь на 7 апреля военные силы США нанесли удар по базе правительственных войск Сирии, выпустив 59 ракет. До места назначения долетели лишь 23, писала «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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