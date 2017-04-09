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09 апреля 2017
08 апреля 2017
22:02  07 апреля 2017 11

«Грибы» отбили у россиян желание слушать Ваенгу и Михайлова

Елена Ваенга. Екатеринбург, ваенга елена
Ваенгу слушают все режеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пользователи Интернета меняют свои музыкальные предпочтения, все меньше слушая шансон. Так, лидирующие позиции потеряли Михаил Круг, Стас Михайлов, Елена Ваенга и Михаил Шуфутинский. Такие данные приводит сервис Яндекс.Музыка.

Михайлов переместился с 10-го на 30-е место, Ваенга — с 20-го на 75-е, Шуфутинский с 70-го на 150-е, Розенбаум с 150-го на 300-е, а Михаил Круг, в 2014 году входивший в тройку лидеров, сейчас вышел за пределы первой тридцатки.

Авторы рейтинга констатируют факт, что шансон стал в два раза менее популярен, чем три года назад. В марте самой популярной в Интернете стала украинская группа «Грибы».

Лев Истомин
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