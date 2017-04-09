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09 апреля 2017
08 апреля 2017
22:17  07 апреля 2017 11

Уральского тренера пожизненно отстранили от работы из-за допинг-скандала

Среди воспитанников Казарина - челябинка Мария СавиноваФото: AP/TASS

Два российских тренера по легкой атлетике пожизненно отстранены от работы из-за причастности к допинг-скандалу. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

Речь идет об Алексее Мельникове и Владимире Казарине. Казарин родился 4 декабря 1952 года в Нижнем Тагиле. Это заслуженный тренер России, который, в частности, подготовил олимпийскую чемпионку Марию Савинову (ее ранее тоже отстранили от любой работы, связанной с легкой атлетикой) и призера Олимпийских игр Екатерину Поистогову (дисквалифицирована на два года, срок дисквалификации истекает в августе 2017 года).

Как отмечает «Весь спорт», Мельников дисквалифицирован пожизненно на основании показаний челябинки Юлии Степановой. При этом Степанова, будучи допрошенной в ходе заседания CAS, подтвердила, что никогда не получала от Мельникова запрещенных веществ или указаний об их применении, а также никогда не платила ему каких-либо денег за какие-либо «услуги», «покровительство». Казарин также дисквалифицирован пожизненно на основании показаний Степановой.

Автор разоблачительных фильмов немец Хайо Зеппельта показал, что Владимир Казарин продолжает работать со спортсменами, передает «Национальная служба новостей». По крайней мере, об этом говорит в своем интервью каналу ARD Андрей Дмитриев.

Ранее челябинка Мария Савинова, которую тренировал Казарин, была решением Спортивного арбитражного суда признана виновной в нарушении антидопинговых правил с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, и все ее результаты за этот период были аннулированы. Таким образом, спортсменка потеряла титул олимпийской чемпионки 2012 года, чемпионки мира 2011 года и чемпионки Европы 2010 года. Вторую подопечную Казарина, Екатерину Поистогову, бронзовой медали Олимпийских игр-2012 лишать не стали, лишь дисквалифицировали на два года (до августа 2017 года), передает «Спорт-Экспресс».

Казарин работал тренером в свердловском областном совете ФСО «Динамо», свердловской Школе-интернате спортивного профиля, нижнетагильском легкоатлетическом клубе «Спутник». В прошлом также тренер сборной России в беге на спринтерские дистанции. Алексей Мельников родом из Чувашии. После окончания института физкультуры он работал семь лет в сборной СССР старшим тренером, а затем переквалифицировался в наставники по видам выносливости.

Наталия Вершинина
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