12:20 08 апреля 2017 29

В Федерации профсоюзов Зауралья прошел круглый стол по итогам оптимизации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Больше месяца прошло с момента официального объединения четырех поликлиник города Кургана в две. Итоги этого процесса и перспективы развития медицинских организаций обсуждали врачи, чиновники и профсоюзные активисты за круглым столом в пятницу, 7 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

Дискуссия получилась острой. Представитель профсоюзов Татьяна Рукавишникова поинтересовалась, почему в здании поликлиники №1 по улице Невежина закрыли круглосуточный стационар. «Все реформы, как мы понимаем, должны проходить для народа, а не за его счет. На КЗКТ был стационар: в месяц проходили лечение 75 человек. Это жители поселков КЗКТ, Энергетики, Солнечный и Западный, предпенсионного и пенсионного возраста. Этим поселкам нужен стационар, мы последние пять-шесть лет боролись за его сохранение. Откуда будет продолжительность жизни, которую нам устанавливает Путин? За счет чего? Мы считаем, надо вернуть стационар», — возмутилась Рукавишникова. Теперь, по ее словам, лечение могут пройти только несколько человек.

Ирина Макарова отметила, что качество оказания помощи пациентам не ухудшилось Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первый заместитель директора департамента здравоохранения Ирина Макарова ответила, что отделение не отвечало медицинским стандартам. В нем не было реанимации, которая обязательна для таких стационаров. «Оказание медпомощи переведено в те медучреждения, где обеспечено качество медпомощи круглосуточного стационара — это Курганская больница №2 и Железнодорожная больница», — сказала Макарова, добавив, что объемы оказания такой медпомощи не сократились.

Главный врач Курганской поликлиники №1 Сергей Жуков добавил, что вместо стационара в поликлинике откроют отделение профпатологии и расширят профилактическое отделение, которое будет заниматься диспансеризацией. «Сюда будут приходить люди не потому, что они чем-то заболели, а за какой-либо справкой. Потоки заболевших пациентов и тех, кто проходит профосмотры, будут разделены к всеобщему удовольствию», — пояснил он.

Сергей Жуков рассказал о проекте «вежливая регистратура» и планах по ремонту зданий поликлиники №1 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кроме того, здание поликлиники №1 станет пилотным проектом для внедрения программы «Вежливая регистратура». «Работы по реконструкции уже ведутся: гардероб вынесут из холла, будет обустроен большой зал ожидания. Медицинские регистраторы будут сидеть за одним столом и только беседовать с пациентами, как это организовано в банке или некоторых отделениях Пенсионного фонда. Мы пересмотрим качество медицинских регистраторов, поднимем им зарплату. Искать карты и перемещать их в кабинеты врачей будут другие работники», — рассказал Сергей Жуков и добавил, что в некоторых регионах такая система уже работает. «В части доступности, сервиса и качества, я думаю, в ближайшие три года наше здравоохранение ждут очень большие перемены», — считает главврач.

Обеспокоены профсоюзные лидеры слухами о сокращении клинических лабораторий. «Думаю, для пациентов важнее то, где они сдают анализы, — ответил Сергей Жуков. — Места сдачи крови и других материалов останутся там, где были. Сейчас вообще идет речь о том, чтобы лаборатория была централизованная. Материалы из поликлиник будут доставлять в одно место, где современные аппараты будут качественно проводить анализ».

Галина Сергеева подняла проблему сервиса, очередей и доступности медпомощи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Участники круглого стола подняли проблему очередей, а также медицинской этики и эстетики. Председатель общественного совета поликлиники №1 Галина Сергеева отметила хамское поведение молодых фельдшеров и просила обратить внимание на их дресс-код. «Желательно, чтобы доступность медпомощи была на лучшем уровне, чтобы пациенты не умирали у кабинетов. У нас были такие случаи: вроде пришли в больницу и у кабинетов умирают», — выразила недоумение Татьяна Рукавишникова.

Председатель Лиги пациентов Олег Кобяков поблагодарил департамент здравоохранения. «Работа проведена огромная, тяжелая, но недовольных — полный Курган. Проблема кадров и очередей остается. Да, где-то очереди уменьшились: сейчас в Кургане жалоб стало меньше, но по области — больше», — отметил он.

По словам главврачей, в результате оптимизации в поликлиниках сократился штат управленческого и технического персонала. По итогу года это позволит сэкономить порядка 18,8 млн рублей. Врачи в размере заработной платы не потеряли.

Главврач поликлиники №1 Сергей Жуков сообщил, что на долгострой поликлиники в Заозерном выделено 30 млн рублей. 17 апреля будет объявлен аукцион на определение подрядной организации. «Мы предполагаем, что шесть этажей достроим до конца года», — сказал он. Также планируют провести ремонт в здании по улице Дзержинского, 41Б.

Обсуждение продолжалось больше часа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По словам главврача поликлиники №2 Юрия Александрова, проблема, о которой ранее писало «URA.RU», когда пациентам приходилось сдавать кровь из пальца и из вены в разных зданиях, решена. Руководство планирует открыть отделение профилактики в здании по улице Кравченко, 53, увеличить штат врачей и добиться включения здания по ул. Гагарина, 7 в программу капремонта домов.

Решение о реструктуризации городских поликлиник, напомним, было принято в ноябре 2016 года. Процесс завершился 1 марта 2017 года. Поликлиника №1 образована путем объединения больницы №1 и поликлиники №4, курганская городская поликлиника №2 — результат объединения больницы №5 и поликлиники №3.