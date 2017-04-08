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12:20  08 апреля 2017 29

«Пациенты умирали у кабинетов». В Кургане обсудили итоги оптимизации и проблемы городских поликлиник

«Круглый стол» по итогам проведения оптимизации медицинских организаций г. Кургана.
В Федерации профсоюзов Зауралья прошел круглый стол по итогам оптимизацииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Больше месяца прошло с момента официального объединения четырех поликлиник города Кургана в две. Итоги этого процесса и перспективы развития медицинских организаций обсуждали врачи, чиновники и профсоюзные активисты за круглым столом в пятницу, 7 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

Дискуссия получилась острой. Представитель профсоюзов Татьяна Рукавишникова поинтересовалась, почему в здании поликлиники №1 по улице Невежина закрыли круглосуточный стационар. «Все реформы, как мы понимаем, должны проходить для народа, а не за его счет. На КЗКТ был стационар: в месяц проходили лечение 75 человек. Это жители поселков КЗКТ, Энергетики, Солнечный и Западный, предпенсионного и пенсионного возраста. Этим поселкам нужен стационар, мы последние пять-шесть лет боролись за его сохранение. Откуда будет продолжительность жизни, которую нам устанавливает Путин? За счет чего? Мы считаем, надо вернуть стационар», — возмутилась Рукавишникова. Теперь, по ее словам, лечение могут пройти только несколько человек.

«Круглый стол» по итогампроведения оптимизации медицинских организаций г. Кургана., макарова ирина
Ирина Макарова отметила, что качество оказания помощи пациентам не ухудшилось
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первый заместитель директора департамента здравоохранения Ирина Макарова ответила, что отделение не отвечало медицинским стандартам. В нем не было реанимации, которая обязательна для таких стационаров. «Оказание медпомощи переведено в те медучреждения, где обеспечено качество медпомощи круглосуточного стационара — это Курганская больница №2 и Железнодорожная больница», — сказала Макарова, добавив, что объемы оказания такой медпомощи не сократились.

Главный врач Курганской поликлиники №1 Сергей Жуков добавил, что вместо стационара в поликлинике откроют отделение профпатологии и расширят профилактическое отделение, которое будет заниматься диспансеризацией. «Сюда будут приходить люди не потому, что они чем-то заболели, а за какой-либо справкой. Потоки заболевших пациентов и тех, кто проходит профосмотры, будут разделены к всеобщему удовольствию», — пояснил он.

«Круглый стол» по итогампроведения оптимизации медицинских организаций г. Кургана., жуков сергей
Сергей Жуков рассказал о проекте «вежливая регистратура» и планах по ремонту зданий поликлиники №1
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кроме того, здание поликлиники №1 станет пилотным проектом для внедрения программы «Вежливая регистратура». «Работы по реконструкции уже ведутся: гардероб вынесут из холла, будет обустроен большой зал ожидания. Медицинские регистраторы будут сидеть за одним столом и только беседовать с пациентами, как это организовано в банке или некоторых отделениях Пенсионного фонда. Мы пересмотрим качество медицинских регистраторов, поднимем им зарплату. Искать карты и перемещать их в кабинеты врачей будут другие работники», — рассказал Сергей Жуков и добавил, что в некоторых регионах такая система уже работает. «В части доступности, сервиса и качества, я думаю, в ближайшие три года наше здравоохранение ждут очень большие перемены», — считает главврач.

Обеспокоены профсоюзные лидеры слухами о сокращении клинических лабораторий. «Думаю, для пациентов важнее то, где они сдают анализы, — ответил Сергей Жуков. — Места сдачи крови и других материалов останутся там, где были. Сейчас вообще идет речь о том, чтобы лаборатория была централизованная. Материалы из поликлиник будут доставлять в одно место, где современные аппараты будут качественно проводить анализ».

«Круглый стол» по итогампроведения оптимизации медицинских организаций г. Кургана.
Галина Сергеева подняла проблему сервиса, очередей и доступности медпомощи
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Участники круглого стола подняли проблему очередей, а также медицинской этики и эстетики. Председатель общественного совета поликлиники №1 Галина Сергеева отметила хамское поведение молодых фельдшеров и просила обратить внимание на их дресс-код. «Желательно, чтобы доступность медпомощи была на лучшем уровне, чтобы пациенты не умирали у кабинетов. У нас были такие случаи: вроде пришли в больницу и у кабинетов умирают», — выразила недоумение Татьяна Рукавишникова.

Председатель Лиги пациентов Олег Кобяков поблагодарил департамент здравоохранения. «Работа проведена огромная, тяжелая, но недовольных — полный Курган. Проблема кадров и очередей остается. Да, где-то очереди уменьшились: сейчас в Кургане жалоб стало меньше, но по области — больше», — отметил он.

По словам главврачей, в результате оптимизации в поликлиниках сократился штат управленческого и технического персонала. По итогу года это позволит сэкономить порядка 18,8 млн рублей. Врачи в размере заработной платы не потеряли.

Главврач поликлиники №1 Сергей Жуков сообщил, что на долгострой поликлиники в Заозерном выделено 30 млн рублей. 17 апреля будет объявлен аукцион на определение подрядной организации. «Мы предполагаем, что шесть этажей достроим до конца года», — сказал он. Также планируют провести ремонт в здании по улице Дзержинского, 41Б.

«Круглый стол» по итогампроведения оптимизации медицинских организаций г. Кургана.
Обсуждение продолжалось больше часа
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По словам главврача поликлиники №2 Юрия Александрова, проблема, о которой ранее писало «URA.RU», когда пациентам приходилось сдавать кровь из пальца и из вены в разных зданиях, решена. Руководство планирует открыть отделение профилактики в здании по улице Кравченко, 53, увеличить штат врачей и добиться включения здания по ул. Гагарина, 7 в программу капремонта домов.

Решение о реструктуризации городских поликлиник, напомним, было принято в ноябре 2016 года. Процесс завершился 1 марта 2017 года. Поликлиника №1 образована путем объединения больницы №1 и поликлиники №4, курганская городская поликлиника №2 — результат объединения больницы №5 и поликлиники №3.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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