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09 апреля 2017
08 апреля 2017
22:50  07 апреля 2017 18

Глава МВД Украины призвал силовиков готовиться к «возврату» Донбасса

Шествие шахтеров Донбаса в поддержку ДНР. Расстрелянные авто. Донецк. Украина, донецкая республика, флаг донбасс, днр
Независимость Донбасса не нравится КиевуФото: Карина Ванеш © URA.RU
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Война на Украине
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Нужно быть готовым к возвращению Донбассу под крыло Киева, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, обратившись к силовикам. Это касается МВД, полицейских, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и остальных.

Как будет происходить возврат, Аваков не уточнил, пишет агентство Nation News. Главный полицейский страны привел в пример социологические данные, согласно которым примерно 70% жителей Донбасса якобы жаждут вернуться на Украину. «Эти люди чувствуют, что им будет лучше с Украиной. Поэтому мы сегодня должны быть готовы, и МВД, и полицейские, и ГосЧС, и все остальные. Мы должны быть к этому готовы», — заявил Аваков.

Татьяна Трушина
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