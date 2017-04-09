{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
09 апреля 2017
08 апреля 2017
23:05  07 апреля 2017 23

Пора переезжать в Надым. Установлена связь между возрастом города и зарплатой в нем

Клипарт , кошелек, кредитки, денежные купюры, карточки, портмоне
Пухлыми кошельками, в основном, могут похвастать жители новых городовФото: Алексей Гущин © URA.RU

Специалисты Высшей школы экономики нашли взаимосвязь между возрастом российских городов и уровнем заработной платы его жителей. Как выяснилось, в большинстве случаев, чем старше город в России — тем беднее его жители.

Например, в древних русских городах Великий Новгород, Смоленск, Муром и Псков доходы граждан намного ниже, чем в муниципалитетах, основанных во второй половине 20-го столетия. Например, Надым (ЯНАО) был зарегистрирован всего 46 лет назад, однако средняя заработная плата в нем составляет 84 410 рублей, в то время, как в смоленской Ельне, основанной 863 года назад, средний доход жителей не превышает 15100 рублей.

Самый высокий доход по региону в Курской области зафиксирован в молодом Курчатове, а самый низкий — в старом Рыльске. Правда, есть и исключения, такие как Москва и Санкт-Петербурге. Однако чаще в городах, которым меньше ста лет, более высокий заработок, чем в более древних населенных пунктах, пишет ВВС.

Старые города расположены в европейской части страны, а молодые — в Сибири и на Дальнем Востоке, где добывают нефть, следовательно, и доходы людей там выше. Однако нередко города приходят в упадок именно из-за близости расположения к востребованным природным ресурсам. По мере их истощения постепенно умирает и город. Например, Соликамск Пермского края был построен рядом с соляными источниками, однако сейчас постепенно приходит в запустение.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров