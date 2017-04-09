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09 апреля 2017
08 апреля 2017
23:25  07 апреля 2017 5

Губернатор Хомса рассказал о жертвах после атаки США

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, война в сирии
В Сирии есть жертвы после нападения СШАФото: pixabay.com

Губернатор Хомса Талаль аль-Баррази рассказал, что в ходе ночной атаки США по военной базе Сирии погибли пять военных и девять мирных жителей. Также получили ранения 13 женщин и детей.

Глава региона заявил, что атака американских военных существенно ослабила силы правительственной армии Сирии и усилила позиции боевиков. По словам чиновника, эта агрессия уже не первая и, по всей видимости, не последняя.

Американская атака на базу ВВС в Хомсе направлена на подрыв позиций действующей армии в районе Пальмиры, Мухры, Хаяне, Аль-Кариятейн, Сувани и Хнефисе, пишет RT.

Силы США нанесли ракетные удары по армии Сирии в ночь на 7 апреля.

Лев Истомин
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