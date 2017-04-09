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09 апреля 2017
08 апреля 2017
23:35  07 апреля 2017 26

На Среднем Урале погибли влюбленные подростки, состоявшие в «группе смерти»

В группе, где состояли подростки, исключительно депрессивные картинкиФото: соцсети

В реанимации городской больницы Режа Свердловской области скончались подростки: юноша 19 лет и 14-летняя девочка. Об этом «URA.RU» рассказали источники в городе, добавив, что погибшие состояли в так называемых «группах смерти» «ВКонтакте». В больницу подростков в тяжелом состоянии забрали от недостроенного здания, где нашли лежащими на земле.

Смерть подростков агентству подтвердили в Следственном комитете по Свердловской области, как и возраст погибших. Молодой человек был совершеннолетним, 1998 года рождения, девочка не дожила до 15-летия, они скончались в Режевской центральной районной больнице. Как рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы СКР по Свердловской области Александр Шульга, сейчас проводится доследственная проверка, на месте происшествия работает усиленная следственная группа — следователь отдела по особо важным делам, следователь-криминалист областного СКР, сотрудники районного следственного отдела и полиции.

«Опрашиваются родственники и знакомые погибших, рассматриваются несколько версий случившегося, приоритетная из них — это суицид, — уточнил Шульга. — Согласно имеющимся данным проверки, поступок мог быть совершен из-за любовных переживаний».

В прокуратуре Свердловской области «URA.RU» уточнили, что дети, еще живые, были обнаружены лежащими на земле возле недостроенного дома по улице Фрунзе. «Прокуратура даст оценку действиям собственника здания, — уточнила в разговоре с корреспондентом агентства старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Особое внимание обратим на отсутствие мер по ограничению прохода на территорию здания людей, в том числе несовершеннолетних».

Произошедшее обсуждают в городских пабликах в соцсети «ВКонтакте», в одном из них появилась ссылка на предполагаемую страницу погибшего молодого человека. У него в статусе осталась фраза «Всем прощайте и простите за все, я вас люблю». О том, что это страница умершего молодого человека, говорит Даниил, одноклассник погибшей девочки. Погибший состоял в группе, где размещались исключительно депрессивные посты, посвященные теме безысходности и смерти.

Наталия Вершинина
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