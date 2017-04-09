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09 апреля 2017
08 апреля 2017
23:48  07 апреля 2017 13

Минобороны РФ закрывает «горячую линию» связи с Пентагоном

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, maalola
У России и США все больше расхождений в СирииФото: pixabay.com
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Война в Сирии
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Министерство обороны России сообщило коллегам из Пентагона о прекращении работы действовавших в рамках Меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией каналов «горячей линии» связи. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Такое решение принято после атаки США по военной базе правительственной армии Сирии, в результате которой погибли мирные жители и несколько военных, пишет «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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