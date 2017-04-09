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09 апреля 2017
08 апреля 2017
00:26  08 апреля 2017 6

Нет дочки — нет точки? Исполнительница хита «О боже, какой мужчина» родила третьего сына

Многие думали, что уж в третий раз певица родит девочкуФото: аккаунт певицы Натали в Instagram

Певица Натали родила третьего сына. Малыш весом в 3,5 кг и ростом 51 см появился на свет в московском роддоме.

Артистка, которой 43 года, родила малыша сама, никакие вспомогательные процедуры не потребовались. «Он такой хороший! — сказала про сына Натали журналистам „Комсомольской правды“, которые решили поздравить ее с прибавлением. — Когда я родила Толю, которому сейчас шесть лет, на сцену вышла через месяц. Чувствую себя хорошо. Надеюсь, этот подвиг повторить».

Как пишет издание, певица изначально хотела большую семью, но боялась, что ей помешает осуществить мечту карьера. Долгое время Натали не могла забеременеть, но в итоге в 2001-м году у артистки и ее супруга Александра родился первый сын, Арсений. По словам Натали, она просто молилась святому Пантелеймону, чтобы он дал ей детей.

О третьем ребенке певице рассказала экстрасенс Виктория Райдос. Медиум «увидел» рядом с Натали дух ребенка, а спустя несколько месяцев выяснилось, что артистка беременна. Для ее супруга Александра новость о том, что его жена после 25 лет брака ждет еще одного ребенка, была неожиданной, но, разумеется, приятной.

В третий раз Натали ждала дочку, также считали и все вокруг, особенно после песни «О Боже, какой мужчина», где есть слова «и я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и точка!». Но УЗИ показало, что семья певицы и продюсера пополнится еще одним мужчиной. По мнению певицы, это даже к лучшему, потому что парней не будут сравнивать по красоте со звездной мамой.

Валерий Дорофеев
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