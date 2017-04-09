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09 апреля 2017
08 апреля 2017
10:12  08 апреля 2017 19

Американские сенаторы намерены создать трибунал по Сирии

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, война в сирии
Американские сенаторы обвиняют сирийские власти в геноциде своего народаФото: pixabay.com
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Американские сенаторы намерены создать трибунал по Сирии. В конгресс внесен законопроект, требующий сформировать чрезвычайный специальный судебный орган для расследования военных преступлений.

В документе предлагается создать «гибридный трибунал», в который должны войти сирийские и иностранные юристы, чтобы расследовать «преступления против человечности и геноцида», совершенные, по утверждению авторов законопроекта, режимом Башара Асада. Предложение должны рассмотреть госсекретарь США Рекс Тиллерсон и его коллеги по министерству, пишет RT.

«Соединённые Штаты должны возглавить международное сообщество в работе по привлечению Башара Асада к ответственности за военные преступления и угнетение сирийского народа на протяжении последних шести лет», — заявил один из создателей документа.

Ранее США совершили ракетный удар по сирийской базе в Хомсе. Обстрелу подвергся аэродром, откуда, по мнению американцев, была организована химическая атака по Идлибу.

Евгений Лазарев
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