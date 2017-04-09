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09 апреля 2017
08 апреля 2017
10:51  08 апреля 2017 16

Террорист, въехавший в толпу в Стокгольме, оказался гражданином Узбекистана

Теракт произошел в центре СтокгольмаФото: twitter.com/NewsAlertWorld

Террорист, въехавший в толпу в Стокгольме, оказался гражданином Узбекистана. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на шведское издание Aftonbladet.

По данным журналистов, 39-летний мужчина проживал в Швеции, однако во время обыска у подозреваемого нашли узбекский паспорт. На его странице в «Фейсбуке» были обнаружены пропагандистские фильмы запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Также гражданин Узбекистана ставил «лайки» под фотографиями окровавленных людей, сделанных после теракта в Бостоне в 2013 году.

Теракт в Стокгольме произошел 7 апреля: грузовик протаранил толпу людей на площади в центре города, врезался в универмаг и загорелся. По последним данным, погибли четыре человека. Подозреваемый был задержан вскоре в магазине и якобы уже признал свою вину. Позже полицейские задержали второго подозреваемого в причастности к теракту, добавляет «Русская планета».

Евгений Лазарев
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