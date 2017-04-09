{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
09 апреля 2017
08 апреля 2017
11:44  08 апреля 2017 31

Польша возмущена упоминанием погибших в Катыни красноармейцев

Катынь печально прославилась массовыми убийствами польских пленных и советских гражданФото: Википедия

Польша возмущена упоминанием погибших в Катыни красноармейцев, чьи имена появились на информационных стендах в музейном комплексе под Смоленском. МИД страны считает, что данные о сгинувших в лагере большевиках в разы преувеличены.

Официальное заявление МИД Польши опубликовал на своём официальном сайте, сообщает информагентство Nation News. В нем дипломаты выразили сомнение по поводу информации со стороны России о погибших в Катыни бойцах РККА. По данным российских историков, в польском плену погибли порядка 100 000 красноармейцев, с чем категорически не согласились поляки.

«Министерство иностранных дел с огромным беспокойством и разочарованием восприняло размещение российской стороной на территории польского военного кладбища в Катыни массивов, содержащих недостоверные сведения о большевистских узниках в 1919—1921 годах, умерших в плену в Польше», — цитирует RT сообщение ведомства.

По мнению представителей дипмиссии, указанные цифры в несколько раз превышают реальные данные, подтвержденные историками. Как подчеркнули дипломаты, причиной смерти красноармейцев, а также и граждан Польши стали невыносимые условия лагерной жизни, обусловленные «драматическим экономическим положением польских земель после долгой борьбы за независимость».

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров