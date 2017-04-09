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09 апреля 2017
08 апреля 2017
12:00  08 апреля 2017 8

Двое полицейских погибли при обстреле в Ингушетии

Гонка героев 2016. Екатеринбург, автомат калашникова, боевое оружие
Неизвестные расстреляли патруль ГИБДДФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое полицейских погибли при обстреле в Ингушетии. Как сообщает информагентство Nation News, неизвестные расстреляли сотрудников экипажа УГИБДД.

Инцидент произошел в ночь на субботу, с 7 на 8 апреля, возле центрального рынка в городе Малгобек.

«Во время патрулирования по экипажу сотрудников УГИБДД был открыт огонь. В результате двое получили смертельное ранение и скончались», — сообщают СМИ со ссылкой на информированный источник.

Сейчас район происшествия оцеплен, ведется поиск бандитов. По предварительным данным, огонь по сотрудникам полиции велся с двух сторон из автоматов. Как добавляет Life.ru, нападавшие совершили более 60 выстрелов по автомобилю полицейских.

Евгений Лазарев
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