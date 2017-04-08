13:53 08 апреля 2017 37

На акцию в Кургане вышли около пяти тысяч человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Белые шары на леденящем ветру, траурные гвоздики, плакаты с лаконичным «Нас не запугать» и «Терроризму нет». В субботу, 8 апреля, в Кургане прошел народный сход в память о жертвах теракта в питерском метро. Порядка пяти тысяч горожан собрались в ЦПКиО, передает корреспондент «URA.RU».

Мероприятие получилось несколько стихийным: до начала акции люди будто не решались подходить к центральной сцене. «Никто людей не заставлял сюда приходить, расставлять их не будут», — пояснил заминку мужчина из толпы со свернутым триколором в руках. Некоторые горожане пришли с детьми. «Важно проявлять неравнодушие. Пусть видят, что перед лицом опасности народ объединяется. Против этого зла надо бороться всем вместе», — сказала Надежда Колесникова, подвязывая шарф восьмилетней дочери.

Среди участников акции больше было представителей старшего поколения. Трагедию в питерском метро они восприняли как личную. Пенсионер Борис Шевяков пришел с супругой, он рассказал, что его отец воевал в блокадном Ленинграде. «Этот теракт нам как удар по собственному сердцу. Мы очень переживаем за семьи погибших и пострадавших, — поделился пенсионер. — Народ в Питере подражания достоин, очень организованный».

Студенты разделяли настроение траура. «То, что произошло, это, конечно, ужасно. Главное — чтобы не повторилось», — сказали ребята.

Организатором схода выступила областная общественная палата. Председатель палаты Валерий Яхонтов заявил, что не сомневается в том, что причастные к теракту будут найдены, осуждены и сурово наказаны.«Питер, мы с тобой!»

Губернатор Зауралья Алексей Кокорин со сцены призвал почтить память жертв теракта минутой молчания. «Мы все, независимо от вероисповедания, политических взглядов, сегодня выражаем негодование по поводу всех тех, кто пытается нас сломить. Когда мы вместе — мы непобедимы», — подчеркнул глава области.

Выступающие говорили много слов в поддержку питерцев, желали скорейшего выздоровления пострадавшим от взрыва. Член совета регионального объединения «Союз женщин России» Людмила Дорофеева призвала родителей защитить детей от влияния проповедников радикального ислама. «Каждая мать мечтает о том, чтобы ее ребенок был счастливым. И она готова отдать свою жизнь, как отдала свою жизнь Ирина Медянцева — мастер авторской куклы, закрыв своим телом дочь Лену», — напомнила Дорофеева.

Петербуржец, сопредседатель регионального отделения ОНФ Александр Губин рассказал, что его мама буквально за 12 минут до взрыва была в метро. «Мои друзья, коллеги непосредственно оказывали медицинскую помощь людям, которые пострадали. Главное, чтобы мы, вернувшись на свои рабочие места и домой, каждый день создавали реальную альтернативу кошмару, который происходит везде», — отметил он.

1/9 Секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев раздавал белые шары — символ мира Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Народные сходы «Вместе против террора» прошли также во всех городах и районных центрах области. В них приняли участие порядка 12 тысяч зауральцев.