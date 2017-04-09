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09 апреля 2017
08 апреля 2017
12:54  08 апреля 2017 27

«Паранойя исключительности». Рогозин прокомментировал идею США создать трибунал по Сирии

Заседание президиума Совета по Арктике и Антарктике и госкомиссии по вопросам развития Арктики. Москва, матвиенко валентина, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин раскритиковал идею США о трибуналеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Вице-премьер России раскритиковал предложение США создать трибунал для расследования военных преступлений в Сирии. На своей странице в соцсети Дмитрий Рогозин назвал идею американцев «паранойей исключительности» и стремлением всех поучать.

«Паранойя исключительности приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать», — цитирует RT пост вице-премьера, опубликованный в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что американские сенаторы предложили сформировать гибридный трибунал, в который бы вошли юристы мирового уровня из разных стран. Они должны заняться расследованием военных преступлений против человечности и геноцида в Сирии. Внося законопроект, власти США изначально акцентировали внимание на том, что намерены судить сирийские власти и Башара Асада.

Евгений Лазарев
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