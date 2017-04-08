15:15 08 апреля 2017 8

К импровизированному обелиску несли цветы и свечи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Порядка трех тысяч человек собралось в Челябинске, чтобы выразить протест против террористических актов и почтить память погибших в петербургском метро, передает корреспондент «URA.RU». Акция прошла без официоза — чиновники и депутаты не стали подниматься на помост с выступлениями, до самого конца оставшись среди горожан.

В сквер близ ДК имени Колющенко нужно было проходить через несколько рамок металлоискателей. Для самых торопливых организовали дополнительный проход, где их наскоро, но внимательно досматривали вручную полицейские. Вдоль всех дорожек выстроились дружинники и казаки, в толпе также были рассредоточены правоохранители. Впрочем, никаких эксцессов — даже давки при входе — не возникло: люди вели себя соответственно поводу.

«Южный Урал помнит всех и скорбит о каждом из 14 человек, жизнь которых унес взрыв 3 апреля. Мы надеемся на выздоровление раненых и пострадавших. Собрания, которые проходят в этот день, нужны всей стране. Если кто-то принес с собой политические плакаты и флаги, я прошу их не поднимать. Сегодня — день единства и солидарности против терроризма», — обратился к собравшимся ведущий. И передал слово митрополиту Челябинскому и Златоустовскому Никодиму.

1/6 Первые участники появились почти за час до акции памяти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Все мы хотим жить в мире, чтобы рядом были родственники и друзья. Никто не имеет права отнимать у них главный дар Бога — жизнь! Сегодня мы скорбим и плачем о погибших. И молимся за тех, кто пострадал при взрыве. Сегодня наше общество собралось вместе, чтобы не допустить подобного впредь!» — произнес владыка, прежде чем уступить место своему коллеге.

«Во имя Аллаха всемилостивого и милосердного! Мы, правоверные, скорбим о людях, которые ушли из этого мира по вине террористов, прикрывающихся религией. Мусульмане России вносят свой вклад в сохранение мира в стране и поддерживают усилия ее руководства», — продолжил муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

Далее выступили представители ветеранской организации и координатор «Молодой Гвардии Единой России» по УрФО Дамир Утарбеков.

1/8 Скорбь объединила служителей всех конфессий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После минуты молчания люди потянулись к выходу. Часть из них проходила мимо импровизированного обелиска, оставляя перед ним цветы и свечи. Их перевезут к Ленинградскому мосту, 3 апреля превратившегося в место скорби и солидарности с петербуржцами. Кто-то отправился к фургону мобильной станции переливания крови, которая в этот день принимала желающих стать донорами.

«Мы подавали заявку на 3-4 тысячи человек — примерно столько и собралось. Хотя акция памяти в этот раз проходила в стороне от привычных челябинцам площадок», — подвел итоги собрания руководитель движения «За возрождение Урала» Владимир Литвинов. Эту оценку подтвердил агентству корреспонденту «URA.RU» начальник городского УМВД Сергей Миронов.