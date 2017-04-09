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09 апреля 2017
08 апреля 2017
15:07  08 апреля 2017 18

США использовали Израиль для атаки авиабазы в Сирии

ВМС США действовали под прикрытием ИзраиляФото: Википедия
новость из сюжета:
Война в Сирии
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США использовали Израиль и Ливан для атаки авиабазы в Сирии. Выяснилось, что воздушные пространства обоих государств были открыты для прохождения крылатых ракет «Томагавк», которые нанесли удар.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, атака ВМС США на сирийскую авиабазу «Шайрат» стала результатом продуманной операции, где в качестве прикрытия были использованы Израиль и Ливан. Как удалось выяснить журналистам, эсминцы, на вооружении которых имеются крылатые ракеты «Томагавк», зенитные и противолодочные ракеты, 5 апреля еще стояли в Средиземном море возле Сицилии. Однако уже 6 апреля, на следующий день, они совершили внезапный переход и оказались в 40 милях от Тель-Авива, откуда и были нанесены два залпа по авиабазе «Шайрат».

Некоторые наблюдатели даже приняли удар ракетами за атаку израильских ВВС, однако на деле «Томагавки» просто пролетали через территории Ливана, Израиля, чьи воздушные пространства в этот момент оказались открыты. При этом ракеты атаковали не только территорию самой базы в Сирии, но и контрольно-пропускные пункты, расположенные вдоль трассы Хомс — Пальмира.

«Эти КПП защищают шоссе от боевиков ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ, — ред.). Сразу после ракетной атаки подразделения радикальных исламистов попытались перерезать шоссе, по которому осуществляется снабжение группировки в Пальмире», — сообщили корреспонденты агентства, которые пришли к выводу, что действия ВМС США и ИГИЛ были скоординированы.

Евгений Лазарев
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