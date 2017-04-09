Югра вышла на улицы, чтобы поддержать жителей Санкт-Петербурга. ФОТОРЕПОРТАЖ

16:46 08 апреля 2017 2

"Питер, мы с тобой" - в субботу, 8 апреля, эти слова стали главными в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре прошли массовые траурные мероприятия, посвященные теракту в метро Санкт-Петербурга, а также поддержке федеральных властей в борьбе с террористами. На митинги вышли тысячи людей по всему региону.

В Сургуте митинг на площади перед Сургутским госуниверситетом собрал несколько тысяч человек — официальных данных пока нет, но участники говорят, что пришло не меньше, чем на акцию в марте в поддержку Крыма. Мероприятие началось с минуты молчания. Сургутянам особенно близка произошедшая трагедия — в вагоне метро в момент взрыва находилась студентка из крупнейшего города ХМАО Евгения Бахлыкова. Она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Семье девушки оказали помощь власти региона и города.

На площади перед СурГУ само собой образовалось место, куда участники траурной акции возлагали гвоздики — рядом с баннером со словами «Питер, мы с тобой» к концу митинга лежали десятки и сотни цветов. Мероприятие посетили представители партий ЛДПР и «Единой России», которые отказались от агитации за свои политические объединения и пришли просто поддержать жителей Санкт-Петербурга. На митинге в этот раз не звучало пафосных слов — присутствующие говорили о теракте как о личной трагедии.

На сцене выступили глава Сургута Вадим Шувалов, спикер гордумы Надежда Красноярова, отец Антоний Исаков, муфтий Тагир Хазрат, представители общественности города. Каждый обратился к Санкт-Петербургу со словами «Питер, мы с тобой». Теракт даже сравнили с блокадой Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Выступавшие на сцене отметили, что жителей этого города не раз пытались сломать, но всегда безуспешно.

1/25 К началу митинга в Сургуте заметно потеплело Александр Кулаковский © URA.RU

Митинги против террора прошли сегодня во многих городах и районах ХМАО. В Нижневартовске несколько тысяч человек собрались в Парке Победы у памятника погибшим воинам-землякам. Организатором мероприятия выступило городское казачье общество. Люди возложили цветы и минутой молчания почтили память погибших в теракте.

Именно в Нижневартовске работает Андрей Никитин, больше известный, как «смертник в шапочке» — в первые часы после теракта его подозревали в подрыве бомбы, однако потом эта информация не подтвердилась.

Акция прошла и в Нефтеюганске — на нее пришли порядка ста человек. В конце митинга участники траурного мероприятия запустили в небо воздушные шары, раскрашенные в цвета российского флага.

Жителей Санкт-Петербурга поддержали также в столице ХМАО — там установили особый монумент в виде буквы «М», который символизирует питерское метро. В Ханты-Мансийске на акцию против терроризма вышло очень много студентов.