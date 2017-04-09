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09 апреля 2017
08 апреля 2017
14:36  08 апреля 2017 16

Умер космонавт Георгий Гречко

Встреча Юревича с космонавтами. Челябинск, гречко георгий
Георгий ГречкоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Печальную новость сообщает журнал «Новости космонавтики».

«Редакция „НК“ выражает соболезнования родным и близким Георгия Михайловича и всем, кто его знал. Его жизнь и судьба неотделимы от истории отечественной космонавтики», — сообщается на сайте издания.

6 апреля сообщалось, что Гречко был госпитализирован в тяжелом состоянии в московскую больницу имени Вересаева с болями в груди.

Георгий Гречко совершил три космических полета в 1975, 1978 и 1985 годах, проведя в космосе 143 суток 20 часов и 32 минуты. Последний свой полет космонавт совершил уже в возрасте 54 года. Также он совершил выход в открытый космос, длившийся почти полтора часа. Как добавляет RT, также лётчик является автором мемуаров «Космонавт № 34. От лучины до пришельцев».

Евгений Лазарев
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